Tromello: 9 positivi al coronavirus, 4 decessi

Il sindaco Gianmarco Negri, con un video messaggio sulla pagina Facebook “CambiaMenti per Tromello”, ha aggiornato i suoi cittadini sulla situazione in paese. «Le persone che hanno contratto il covid, purtroppo sono aumentate – ha spiegato – Ci sono 9 persone, di queste 4 sono decedute. Pressoché invariato il numero di chi è in isolamento. La sensazione è che ci sia un po’ di difficoltà da parte delle strutture sanitarie a far arrivare i numeri in tempo reale. Con altri colleghi sindaci è stata mandata una lettera, chiedendo di poter essere aggiornati nel più breve tempo possibile. Per noi è un dato importante, in quanto ci consente e ci obbliga a metterci in contatto con le persone positive per chiedere loro se hanno bisogno di qualcosa e sincerarci che stiano a casa. Ci è comunque chiaro che Ats, e tutta la macchina della sanità, stia facendo il massimo». Il video si conclude con un messaggio di vicinanza rivolto a tutti coloro che, in questi giorni difficili, hanno perso un loro caro.