Gambolò vuole utilizzare i droni per individuare gli assembramenti

Il sindaco di Gambolò Antonio Costantino ha aggiornato i cittadini sulla situazione coronavirus in città. I positivi sono 25, mentre il numero dei deceduti sale a 6. Gli agenti delle polizia locale hanno denunciato finora 12 persone per inosservanza delle disposizioni in vigore per l’emergenza sanitaria. Il primo cittadino ha fatto nuovamente appello ai gambolesi chiedendo loro di rimanere a casa, rivolgendosi in particolare alla popolazione più anziana, e ha annunciato che verranno potenziati i controlli. Si sta inoltre pensando di utilizzare un drone per individuare gli assembramenti. Domani è in programma un incontro tra le realtà cittadine che fanno parte del Coc, per organizzare le modalità per la distribuzione dei buoni spesa previsti dall'ultimo decreto governativo. È stata inoltre messa a disposizione dei cittadini una mail (quella della Suap) per ricevere una prima consulenza per lavoratori autonomi, partite iva e consulenza fiscali.