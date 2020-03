Coronavirus, i carabinieri avviano i pattugliamenti nei centri commerciali

I carabinieri hanno avviato i pattugliamenti anche nei grandi ipermercati che si trovano nei centri commerciali di tutta la provincia. L'obiettivo è quello che di garantire la sicurezza di tutte le persone. Pattuglie a piedi controlleranno gli ingressi di tutte le strutture commerciali di grandi dimensioni con il duplice obiettivo di vigilare sulla possibile formazione di assembramenti, per evitare possibili taccheggi e per fare in modo che non si creino situazioni di tensione.