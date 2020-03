Mortara, deve scontare 8 mesi per rissa: arrestato

I carabinieri di Mortara lo hanno fermato nell'ambito dei controlli sulla mobilità legati all'emergenza Covid 19 e hanno accertato che sul suo capo pendeva un ordine di carcerazione emesso lo scorso 20 dicembre dalla Corte d'Appello di Milano. Così A.H., 21 anni, pregiudicato originario del Gambia, senza fissa dimora e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è finito in manette. I militari lo hanno accompagnato nel carcere dei Piccolini dove scontrerà 8 mesi di reclusione per rissa, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, commessi a Milano lo scorso 17 maggio.In più il giovane è stato denunciato per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale perché ai carabinieri ha fornito una falsa identità e gli è stato contestato l'illecito amministrativo derivante dal fatto che con sé avesse 2 grammi di hashish.