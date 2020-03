Vigevano, una Fiat Panda per la Croce Azzurra

La Croce Azzurra di Vigevano amplia il suo parco mezzi con l'arrivo di una Fiat Panda Cross. L'utilitaria è stata messa a disposizione da Leasys e Fca Bank che hanno fornito 130 auto alle associazioni iscritte all'Anpas, l'Associazione nazionale pubbliche assistenze. I mezzi verranno utilizzati per consegnare farmaci, pasti e beni di prima necessità ai cittadini in difficoltà, per la consegna dei tamponi per gli ospedali e per consentire lo spostamento del personale sanitario impegnato nell'emergenza-Coronavirus.