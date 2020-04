Coronavirus, controlli a tappeto: i numeri del Ministero dell'Interno

Nella giornata di ieri, mercoledì 1 aprile, le forze di polizia hanno controllato complessivamente 246365 persone e 95881 esercizi commerciali e attività. In un solo giorno, sono state 7.080 le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti in vigore sugli spostamenti; sono 113 i denunciati per false attestazioni nell'autodichiarazione, 19 le persone risultate positive al covid-19 deferite per violazione della quarantena. I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 145; sono inoltre stati emessi 28 provvedimenti di chiusura attività. In base ai dati forniti dal Ministero dell'Interno, dall'11 marzo al 1 aprile sono state controllate complessivamente 4.128.795 persone e 1.849.293 esercizi commerciali.