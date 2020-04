Coronavirus in Lombardia «Trend positivamente stabile»

È stato il vicepresidente di regione Lombardia, Fabrizio Sala, a illustrare oggi pomeriggio (giovedì) i dati aggiornati. I positivi in Regione sono 46065 (+1292), i ricoverati non in terapia intensiva sono 11762 (-165), in terapia intensiva sono 1351 (+9), i dimessi sono 24992 (di cui 12229 con un passaggio in ospedale), i tamponi effettuati sono 128286. I decessi 7960 (+367). In provincia di Pavia i positivi sono 2285 (+105). «Il trend è positivamente stabile» ha spiegato il vicepresidente Sala, che ha poi invitato i lombardi a rispettare il distanziamento sociale e scaricare sugli smartphone “AllertaLOM”, app che consente agli utenti di compilare un questionario utile per elaborare una mappa del rischio contagio. L’obiettivo è arrivare a un milione di questionari compilati, finora ne sono già pervenuti 475 mila. «Il questionario – spiegano dalla Regione – è anonimo e non si rivolge solo a chi manifesta sintomi ricollegabili al Covid-19, ma a tutti i cittadini. Gli utenti sono invitati a ripetere ogni giorno (non più di una volta al giorno) la compilazione del questionario, aggiornando il loro stato di salute».