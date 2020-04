Dalla Provincia di Pavia 100mila mascherine ai Comuni

Centomila mascherine chirurgiche sono state acquistate dalla Provincia di Pavia, e saranno distribuite dal personale della protezione civile ai Coc di tutti i Comuni. La spesa per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale ammonta a circa 70mila euro.«L’obiettivo – spiega il consigliere provinciale Antonello Galiani – è permettere a tutti gli operatori che fanno parte dei Coc di lavorare in sicurezza. Le mascherine saranno quindi distribuite tra i volontari delle varie associazioni ed enti. Un ringraziamento va non solo al presidente della Provincia, a tutti i consiglieri e a Emiliano Scolé delegato per la protezione civile, ma soprattutto al personale degli uffici, il cui lavoro ha permesso in tempi davvero celeri di individuare e sbloccare le risorse necessarie per acquistare le mascherine». I primi dispositivi sono già stati consegnati; al Coc di Gambolò, ad esempio, sono arrivate 500 mascherine.