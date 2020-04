Lombardia, analisi sierologiche: «No a iniziative avventate, si parte solo si trovano test sicuri»

«I numeri sono in linea, è un altro giorno positivo – ha affermato il presidente della Lombardia Attilio Fontana – Si sta verificando quello che i nostri esperti avevano previsto, cioè che tra qualche giorno inizi la discesa. Bisogna però mantenere la massima attenzione a rispettare le prescrizioni». Il presidente della Lombardia ha inoltre annunciato che la giunta regionale, con l’obiettivo di incrementare l’attività di controllo sui territori, ha stanziato 464 mila euro per le polizie locali. Fontana è intervenuto sulla questione dei test sierologici: «La Regione – ha affermato Fontana – si muove nel rispetto della scienza, non fa iniziative avventate. Da giorni abbiamo dato incarico all’Università di Pavia perché esami tutti i tipi di test che esistono sul mercato per individuare quelli attendibili e sicuri. Il mondo della scienza è diviso, per cui o si trova un test valido, o faremo altre scelte. Appena avremo risposte le comunicheremo, se troveremo un test che dà risultati attendibili lo adotteremo e si potrà partire. Anche il governatore Zaia ha fatto la nostra stessa scelta, ovvero sottoporre i test sierologici all’analisi delle Università».