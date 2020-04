Voghera, gel disinfettante fasullo: sequestrate oltre 21mila confezioni

I militari della Guardia di Finanza di Gorizia, in collaborazione con quelli di Pavia, hanno sequestrato alcuni giorni fa a Voghera (Pavia) oltre 17mila litri di falso gel igienizzante per mani. Sulle 21.600 confenzioni il prodotto veniva descritto per la sua azione “disinfettante”, “germicida” ed “antibatterica” ma, in realtà, il gel non era mai stato sottoposto alla validazione delle qualità dal Ministero della Salute. L’attività d'indagine era partita con il sequestro a Monfalcone (Gorizia) del carico di un autocarro che trasportava diversi cartoni di gel igienizzante in flaconi, denominato “Detergente Igienizzante Ml. 800 – Sanit Gel”, destinati alla vendita nel territorio isontino. A causa delle carenze di qualità del prodotto pronto per essere messo in vendita, è scattata una denuncia dei responsabili all’Autorità Giudiziaria di Gorizia per frode in commercio. Con l’obiettivo di ricostruire e disarticolare l’intera filiera commerciale non autorizzata, sono state poi disposte le perquisizioni all’interno dei magazzini della società produttrice, che hanno consentito il sequestro delle confezioni di gel. Si stima che la merce sequestrata avrebbe procurato un guadagno illecito fino a 200 mila euro.