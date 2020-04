Borgo San Siro, fuori casa scatta l'obbligo di indossare la mascherina

Il sindaco di Borgo San Siro, Antonio Ballottin, è il primo in Lomellina ad adottare un provvedimento così restrittivo: non si potrà più uscire di casa senza indossare una mascherina che copra naso e bocca. La decisione è stata adottata oggi (venerdì) con un'ordinanza. Per i trasgressori è prevista una sanzione pecuniaria da 25 fino a 250 euro. «L’allontanamento dalla propria residenza o domicilio è consentito solo portando con se specifiche “mascherine” a protezione delle vie respiratorie da indossare allorché si entri in contatto con altri soggetti – si legge nel provvedimento – L’accesso agli esercizi di vicinato, alla farmacia, all’ufficio postale, uffici pubblici ed ogni altro luogo chiuso è consentito solo indossando specifiche “mascherine”, obbligo che vige per tutti i residenti e domiciliati nel Comune di Borgo San Siro. Chi fosse sprovvisto, dovrà utilizzare altre protezioni (sciarpe, foulard, ecc…) da collocare su naso e bocca, in modo idoneo ad assorbire la diffusione in ambiente di goccioline salivari provocato da tosse, starnuto e parola». Non solo, anche il tragitto per raggiungere l'indirizzo di destinazione dovrà essere quello più «breve e diretto». L'ordinanza rimarrà in vigore fino al 13 aprile incluso, salvo ulteriori proroghe. Un provvedimento simile è stato adottato anche dal sindaco di Rapallo (Genova) Carlo Bagnasco.