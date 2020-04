Castello d’Agogna: in 120 si sottopongono ai test sierologici

Dopo l’esperienza di Robbio, anche altri sindaci lomellini hanno voluto offrire ai cittadini la possibilità di sottoporsi a test sierologici per individuare l’eventuale presenza di anticorpi in persone che potrebbero aver superato l’infezione in maniera asintomatica. Comuni come Cilavegna stanno ancora raccogliendo le adesione. I cittadini di Castello d’Agogna, invece, questa mattina (venerdì) si sono sottoposti in maniera volontaria agli esami del sangue, come racconta il sindaco William Grivel: i prelievi effettuati sono stati 120. «Abbiamo colto la possibilità proposta dall'Istituto diagnostico Varelli – fa saper il primo cittadino di Castello d’Agogna – acconsentendo ad effettuare questo test. Lo abbiamo fatto certi di dare ai nostri cittadini risposte importanti in questo momento perché i risultati non solo saranno un patrimonio prezioso per la medicina ma aiuteranno ad arginare ulteriormente il problema e rasserenare gli utenti. Altri colleghi si stanno muovendo nella stessa direzione, nel pomeriggio anche a Castelnovetto una parte della popolazione di sottoporrà a questo esame che oggi ha visto tra gli esaminati anche alcuni dottori della zona».