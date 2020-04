Controlli in provincia di Pavia: 342 sanzioni, 5 denunciati per violazione della quarantena

Sono 7101 le persone controllate in Provincia di Pavia nei giorni tra il 29 marzo e il 2 aprile. Di queste 342 sono state sanzionate per non aver rispettato le limitazioni in vigore. I denunciati per falsa attestazione sono 6, mentre 5 persone sono state deferite perché non hanno rispettato il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione imposto in quanto positive al covid-19; sono invece 9 le persone denunciate per altri reati. In questi giorni le forze dell'ordine hanno effettuato verifiche in 1698 attività ed esercizi commerciati: 5 sono stati sanzionati e 1 è stato chiuso in maniera provvisoria. Dal sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi, dal viceprefetto vicario Flavio Ferdani, dal presidente della Provincia Vittorio Poma e dal direttore del reparto di Malattie Infettive del San Matteo Raffaele Bruno è arrivato un appello alla popolazione: «Se vogliamo sconfiggere il virus e tornare a riabbracciare le nostre vite restiamo a casa. Se amiamo la vita e tutte le persone che la rendono bella restiamo a casa. In questi giorni, oggi, adesso, c'è bisogno del vostro aiuto per sconfiggere un nemico invisibile pronto a colpirci se abbassiamo la guardia. Il vostro aiuto oggi è il bene più prezioso. Anche nelle prossime festività pasquali».