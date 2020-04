Coronavirus, l’aiuto di Telefono Azzurro per bambini e adolescenti

Nella nuova sezione del sito dell’associazione Telefono Azzurro dedicata all’emergenza sanitaria in corso sono presenti diversi consigli su come riconoscere e affrontare la paura dei bambini e su come parlare ai più piccoli del coronavirus. «Nel portale – fanno sapere da Telefono azzurro - ci sono tutti i servizi dedicati messi a disposizione in questo stato di emergenza: operatori esperti e altamente specializzati sia nella Linea di Ascolto 1.96.96 che in quella di Emergenza 114, che saranno aperti 24 ore su 24; consigli pratici da noi sviluppati che, sottoforma di vademecum e decaloghi, indichino dettagliatamente a bambini, adolescenti e anche adulti come affrontare le difficoltà di questo periodo; un percorso attraverso 8 pillole formative “Sfide” che, declinate sui social e via web su più piattaforme, coinvolge gli studenti in attività di peer education in modalità digitale».