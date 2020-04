Fuori strada con l’auto, trasportato in codice rosso con l’elisoccorso

È finito fuori strada con l'auto questa sera (venerdì), intorno alle 19,50 sulla statale 235, in territorio di Copiano (Pavia). L’uomo, un 59enne, è stato soccorso e intubato dal personale sanitario del 118, giunto sul posto; in seguito all'incidente, avrebbe riportato un grave trauma toracico. È stato chiesto l'intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Saranno le forze dell’ordine a far luce sull’esatta dinamica del sinistro. Oltre ai sanitari, hanno partecipato alle operazioni di soccorso anche i vigili del fuoco.