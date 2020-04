Vigevano, salvano un tasso rimasto intrappolato

Era rimasto intrappolato e, per salvarlo, è stato necessario rimuovere le griglie di un pozzetto. Oggi pomeriggio (venerdì) gli agenti della polizia locale sono intervenuti in via Cararola, a Vigevano, per soccorrere un esemplare di tasso. Sul posto sono arrivati anche il personale del Parco del Ticino e un veterinario della Lipu, che si è calato nel pozzetto con una scala. Il mammifero è stato catturato e poi trasferito in un centro specializzato nel recupero di animali feriti.