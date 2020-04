Coronavirus, il commissario Arcuri: «Non si può pensare di tornare alla normalità in tempi brevi»

«La battaglia contro il Coronavirus non si è conclusa: abbiamo costretto all’angolo il nostro avversario e stiamo per avere il sopravvento. Ma non possiamo pensare di poter tornare alla normalità in tempi brevi». Lo ha detto questa mattina il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri nel consueto punto settimanale della situazione. «Per riuscire nel nostro intento – ha poi aggiunto – serve che ognuno faccia la sua parte con lo stesso senso civico che abbiamo già dimostrato di avere. Alcune immagini che sono state diffuse dai social, con le strade piene nonostante i divieti, non devono essere prese ad esempio ma al contrario deplorate. E’ necessario l’impegno di tutti – ha poi concluso il commissario Arcuri – per fare in modo che i sacrifici di tutti noi non vengano vanificati».