Coronavirus, in Lombardia 1.598 casi in più di ieri; crescono i dimessi ma anche i decessi

«I dati sono buoni ma non possiamo ancora pensare che davanti a noi ci sia una rapida discesa». E’ la considerazione dell’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, nel consueto punto quotidiano sulla diffusione del Coronavirus nella regione. Ad oggi i nuovi casi sono 49.118 (+1.598 rispetto a ieri), i ricoveri sono 12.002 (+200) mentre in terapia intensiva ci sono 1.326 persone (-55). I dimessi salgono a 13.242 (+222). Resta alto invece il dato relativo ai decessi che sono complessivamente 8.656 (+345).

In totale in Italia i casi registrati dall’inizio dell’epidemia sono 124.632 (+4.805) con un lieve aumento rispetto a ieri. I decessi passano da 766 a 681, i guariti da 1.480 a 1.238. I ricoverati in terapia intensiva passano da 4.068 a 3.994 (-74) mentre salgono i ricoveri a quota 29.010 (+269). In isolamento domiciliare ci sono 55.270 persone mentre attualmente quelle positive sono 88.274 (+2.886). Infine i guariti, che salgono a 20.996, e i decessi che si attestano a 15.362.