Coronavirus, da domani in Lombardia obbligo di uscire con le mascherine

Da domani in Lombardia si potrà uscire di casa solo indossando mascherine o comunque una protezione per naso e bocca. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal governatore Attilio Fontana che conferma tutte le misure restrittive già in atto aggiungendo l'ulteriore prescrizione. I negozi già autorizzati, quelli di alimentari e generi considerati di prima necessità, avranno l’obbligo di fornire ai clienti guanti monouso e gel per le mani. L’ordinanza resterà in vigore sino al 13 aprile.