Coronavirus, l'assessore Foroni (Protezione civile): «Da domani mascherine gratis in farmacia»

Trecentomila mascherine arriveranno da domani in tutte le farmacie lombarde. La distribuzione sarà gratuita per tutti coloro che non ne dispongono e che sono in maggiore difficoltà. Lo ha confermato oggi l'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni. «La distribuzione avverrà coinvolgendo i sindaci e i territori. Abbiamo previsto il coinvolgimento di supermercati, edicole, tabaccherie, uffici postali e banche. La Regione - ha aggiunto Foroni - ha messo in campo un piano operativo che riguarda la distribuzione di 3 milioni e 300 mila mascherine».