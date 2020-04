Robbio, condanna da scontare: in manette pregiudicato quarantenne

Deve scontare una condanna ad un anno, 9 mesi e 28 giorni di reclusione per reati connessi all'immigrazione nonché alla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di stupefacenti. I carabinieri di Robbio hanno arrestato venerdì sera M.H., pregiudicato quarantenne di nazionalità marocchina che vive in paese. I militari, a conoscenza delle diverse condanne subìte dall'auto per i reati commessi a San Donato Milanese (Milano) e Corsico (Milano) tra il 2016 ed il 2017, avevano chiesto all'autorità giudiziaria, considerata anche la condotta del soggetto, di conoscere lo stato dei procedimenti. Proprio a seguito di questo, appurato che si erano ormai conclusi, a suo carico la stessa autorità giudiziaria ha emesso una ordinanza di carcerazione disponendo di procedere al suo arresto. All'uomo è stato quindi notificato il provvedimento e successivamente è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Robbio.