Lombardia, situazione in miglioramento. Gallera: «Ma prepariamoci a una Pasqua in casa»

«Situazione in lento, ma costante miglioramento. Prepariamoci, però, a una Pasqua in casa, da trascorrere in famiglia» ha detto l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera illustrando i dati aggiornati sulla situazione coronavirus in Lombardia. I positivi sono 51534 (+1089); finora i tamponi analizzati sono stati 154989 (+5005). I ricoverati non in terapia intensiva sono 11914 (-95), in terapia intensiva 1343 (+26), i dimessi 29074 (+851). I decessi in Regione sono stati 9202, in un giorno 297. In provincia di Pavia i positivi sono 2700 (+81). Sono arrivati i primi 3 milioni di mascherine chirurgiche che verranno distribuite in tutti i Comuni, anche in collaborazione con le farmacie; verrà spiegato anche come sanificarla per poterla riutilizzare. Sulla questione dei test sierologici, l’assessore Gallera ha precisato che l’obiettivo è di poterli utilizzare anche a scopo diagnostico, per verificare quindi non solo la presenza di anticorpi, ma anche il fatto che una persona non sia più contagiosa.