Coronavirus, raccolta fondi Escape Team: oggi la consegna in ospedale

Continuano i gesti di solidarietà in città. Oggi (lunedì) Protezione Civile e Croce Rossa hanno consegnato beni di prima necessità – bottigliette d’acqua da distribuire nei reparti covid – all’ospedale civile di Vigevano per conto dell’Escape Team, l'associazione sportiva di runners che il 21 marzo aveva iniziato una raccolta di fondi per sostenere chi è in prima linea nella battaglia contro il coronavirus. «Alla raccolta – fanno sapere dall’Escape Team Vigevano – hanno contributo per primi gli atleti Escape, poi il Focolare, Pallavolo Gifra, il Coro della Parrocchia di Fatima e tanti altri. Abbiamo in pochissimo tempo raggiunto i 4.300 euro, a cui Escape Team come squadra ha aggiunto mille euro, arrivando così a 5.300 euro. Quella di oggi è solo la prima delle consegne in ospedale e per tutti noi vedere oggi quella bandiera è un'emozione speciale».