Garlasco, malato e senza soldi per fare la spesa: ci pensano i carabinieri

Positivo al covid-19, da diversi giorni gli mancavano i soldi per pagarsi la spesa. L'uomo, un 51enne disoccupato, è rimasto a vivere solo in casa dopo la morte della madre, avvenuta circa un mese fa per cause naturali, e del fratello, deceduto una decina di giorni fa a causa del coronavirus. Ieri pomeriggio (domenica) i carabinieri della locale stazione gli hanno portato a casa diversi generi alimentari, con piatti pronti che sono stati donati e cucinati da un ristoratore di Garlasco. Il ristoratore, che preferisce rimanere anonimo, ha già manifestato la propria disponibilità ad aiutare altre persone in difficoltà. Dall'inizio dell'epidemia, i militari dell'Arma, insieme alla polizia locale e al Comune, stanno monitorando con attenzione le situazioni di persone che stanno vivendo una situazione di difficoltà.