Poste, i carabinieri consegnano la pensione a domicilio agli over 75

Grazie a una convenzione sottoscritta tra Poste Italiane e l’Arma dei carabinieri, i pensionati che abbiano compiuto 75 anni potranno ricevere la pensione direttamente a casa, evitando così di doversi recare negli uffici postali. I pensionati potranno richiedere gratuitamente il servizio, delegando per iscritto i carabinieri al ritiro. «Il servizio – fanno sapere da Poste – non potrà essere reso a coloro che abbiano già delegato altri soggetti alla riscossione, abbiano un libretto o un conto postale o che vivano con familiari o comunque questi siano dimoranti nelle vicinanze della loro abitazione». Per ricevere maggiori informazioni, i pensionati potranno contattare il numero verde 800 55 66 70 o chiamare la Stazione dei carabinieri più vicina. La consegna della pensione a domicilio sarà garantita per tutto il periodo dell’emergenza sanitaria.