Coronavirus, il bilancio dell'attività della polizia locale di Vigevano

Ventisei servizi per il controllo del rispetto della normativa per il contenimento della pandemia da Coronavirus. Li hanno effettuati nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale di Vigevano. Si è trattato di una attività composita che è andata dall’invitate i cittadini a restare a casa mediante l’utilizzo di altoparlanti, al controllo dei parchi e dei giardini pubblici, degli esercizi commerciali con particolare riferimento ai supermercati, alla verifica dell’effettiva chiusura degli esercizi pubblici e commerciali la cui attività non è più consentita. Nel fine settimana sono stati effettuati posti di controllo in via Cararola, alla stazione ferroviaria, in via De Amicis, in corso Novara, in corso Milano e in via Brigate Partigiane: complessivamente sono state identificate 249 persone e accertate 17 violazioni. A questo proposito di questo gli agenti hanno fermato un ciclomotore il cui conducente, con un passeggero, stava andando ad acquistare le sigarette; poi hanno accertato l’assenza delle esigenze lavorative di altre due persone. Un controllato ha riferito di dover andare a controllare la barca sul fiume; un secondo è stato fermato mentre correva sulle sponde del Ticino con il cane e ancora c’è stato chi ha espresso il rifiuto di utilizzare qualunque presidio per coprire naso e bocca.