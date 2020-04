Coronavirus: i numeri scendono, vicini alla svolta

Iniziano a scendere le cifre relative alla diffusione del contagio da Coronavirus in Lombardia. Secondo i dati diffusi oggi da Regione Lombardia il numero dei positivi è salito a 52.325 (+791 rispetto a ieri quando erano stati 1.089). Calano anche i ricoverati totali (- 81) e quelli che si trovano in terapia intensiva (-38). Resta ancora alto invece il numero dei decessi che salgono a 9.484 (+282 rispetto a ieri). Al tempo stesso crescono le guarigioni e le dimissioni (+628). La provincia più colpita resta quella di Milano (+249), seguita da Brescia, Bergamo e Cremona. «Sono dati positivi – ha detto l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera – perché giorno dopo giorno c’è una continua riduzione di tutti i fattori».

Un riscontro ribadito anche dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli. «Siamo davanti all’incremento più basso dal 10 marzo». L’aumento dei malati in Italia è di 878 persone (ieri sono stati 1.941); in terapia intensiva sono ricoverate 3.792 persone (-106) e i ricoverati sono 28.718 (-258). I guariti sono 1.555 più di ieri. Resta però alto il numero dei decessi, 604 rispetto ai 636 di ieri e saliti così a 17.127. Secondo Giovanni Rezza dell’Istituto Superiore della Sanità «I dati dei prossimi giorni ci diranno se davvero è iniziata la fase di discesa: ciò non vorrà però dire abbandonare le misure di contenimento».