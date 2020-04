Pieve del Cairo, incendio in una ditta di lavorazione del legno

I vigili del fuoco volontari di Mede sono intervenuti intorno alle 4 di oggi (giovedì) per domare le fiamme in una ditta che si occupa di lavorazione e commercio di legna da ardere in località Gallia, frazione di Pieve del Cairo. L'incendio ha interessato un autocarro, che era parcheggiato sotto il porticato, e ha poi intaccato anche il tetto e una parte della copertura di uno stabile vicino. L’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con un'autopompa e un’autobotte, è durato circa due ore. Alle operazioni di spegnimento hanno partecipato anche le squadre di Voghera e i i volontari di Garlasco. Alcuni mezzi sono rimasti danneggiati, in particolare due carrelli elevatori e un altro furgone. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta coinvolta.