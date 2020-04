Coronavirus, in provincia di Pavia effettuate 524 visite a domicilio

«Stiamo facendo i tamponi ai medici di base, al personale sanitario che presenta sintomi e anche agli ospiti delle Rsa» ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera presentando i dati relativi ai tamponi processati: 176953 (+9396). In Regione i positivi al coronavirus sono 54802 (+1388), i ricoverati non in terapia intensiva sono 11796 (+77), in terapia intensiva 1236 (-21), i dimessi 31748 (+1032). In provincia di Pavia i positivi sono 2889 (+66). I decessi in Lombardia sono stati 10022; ieri sono stati 300. «Allentata la pressione sugli ospedali – ha spiegato Gallera – stiamo lavorando sul territorio per strutturare l’assistenza con visite a domicilio e altre attività». In provincia di Pavia, i medici delle Usca (le unità sanitarie di continuità assistenziale) hanno fatto 524 visite a domicilio e, dalla prossima settimana, verranno effettuate anche le ecografie a domicilio.