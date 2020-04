Grave incidente a Pieve Albignola: 43enne trasportata in codice rosso

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14 di oggi (giovedì) sulla strada provinciale 193bis tra Pieve Albignola e Sannazzaro. Sul posto, oltre a un’ambulanza, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso del 118 da Milano. La donna, 43 anni, è rimasta ferita gravemente dopo essere finita fuori strada con l’auto, che si è ribaltata in un campo. In seguito all'urto, la donna è stata sbalzata fuori dal veicolo, riportando un grave trauma toracico e cranico; all'arrivo dei soccorsi sembra fosse incosciente. È stata trasportata con l'elisoccorso al Niguarda. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco. L’esatta dinamica del sinistro sarà ricostruita nelle prossime ore dagli agenti della polizia stradale intervenuti per i rilievi di legge.

Notizia in aggiornamento