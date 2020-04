Stretta per Pasqua e Pasquetta: controlli anche con droni ed elicotteri

Arterie stradali ed autostradali, aree verdi, parchi, e zone a rischio segnalate dai sindaci. Sono i principali luoghi dove verranno intensificati i controlli in vista delle festività pasquali, controlli pianificati questa mattina in Prefettura a Pavia durante una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del prefetto Rosalba Scialla, insieme alle autorità civili e militari. Le forze dell’ordine si serviranno anche di droni ed elicotteri durante i servizi di controllo. La Prefettura di Pavia ha inoltre fornito i dati sui controlli effettuati in provincia di Pavia dall'inizio dell'emergenza coronavirus. Le persone controllate sono state 31131, 906 quelle sanzionate, 1037 le denunciate ex art. 650 del codice penale, 63 quelle denunciate per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale, 5 quelle deferite per non aver rispettato la quarantena dopo essere risultate positive al virus. Gli esercizi e le attività commerciali controllate sono stati 7742; le sanzioni sono state 5, le denunce 33, le chiusure provvisorie di attività 2