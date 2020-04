Vigevano, il sindaco chiude le strade per accedere a casotte e vigne

Per scongiurare spostamenti non giustificati in questo periodo di emergenza sanitaria, il sindaco di Vigevano Andrea Sala ha disposto con un’ordinanza la chiusura delle strade per accedere alle “casotte” a Ticino e alle vigne, tradizionali luoghi di ritrovo per i vigevanesi anche durante le feste di Pasqua. Il provvedimento, pubblicato oggi (giovedì), stabilisce il divieto di transito (con esclusione dei residenti) dalle ore 16 di sabato 11, alle ore 24 di lunedì 13 nelle seguenti vie:

1. Ramo dei prati, dall’intersezione con via Buccella sino al greto del fiume Ticino;

2. strada Molino del Longo, dall’intersezione con via Buccella sino al greto del fiume Ticino;

3. strada dei Livelli, da via Buccella a via Mora Bassa;

4. via Mora Bassa, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Zanoletti e il termine della stessa;

5. strada Rocca Petrella, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Zanoletti e il termine della stessa;

6. strada al Salto, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Zanoletti e via Edison;

7. via Bellaria, nel tratto compreso tra corso Milano e via Edison;

8. via Edison;

9. via Lungo Ticino Lido, nel tratto compreso tra corso Milano, sino al termine della stessa;

10. via Canalotto, nel tratto compreso tra corso Milano e via Lungo Ticino Lido;

11. strada Dei Pozzi, nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Veneto, sino al termine della stessa;

12. via S. Giovanni, nel tratto compreso tra l’intersezione con strada del Porto e via Cascinino;

13. via Cascinino;

14. via Gambolina, dall’intersezione con via delle Foibe, sino al termine della stessa;

15. via Cararola, dall’intersezione con strada Chitola e sino al termine della stessa;

16. strada Chitola, dall’intersezione con via delle Foibe, sino al termine della stessa;

17. trada di Sopra, nel tratto compreso tra il civico n. 39 e via Cararola;

18. via dei Ronchi, nel tratto compreso tra il civico n. 66 e sino al termine della stessa;

19. strada Belcredio, nel tratto compreso tra il corso Pavia e il termine del territorio del Comune di Vigevano;

20. via Battaglia della Sforzesca;

21. via Bercleda Esterna, nel tratto compreso tra viale Commercio e il termine della stessa;

22. via Santa Maria, nel tratto compreso tra viale Commercio e via Battaglia della Sforzesca;

23.via della Presciutta, nel tratto compreso tra viale Commercio e via Battaglia della

Sforzesca;

24. strada vecchia per Gambolò, nel tratto compreso tra viale Commercio e via Battaglia della Sforzesca;

25. strada Cattabrega;

26. strada Fogliano Inferiore, nel tratto compreso da via Rudich a via Cattabrega;

27. strada Fogliano Superiore, nel tratto compreso da via Rudich a strada Valletta Fogliano;

28. strada Cascina Zamella, da via Rudich sino al termine della stessa;

29. strada Longorio, nel tratto compreso tra viale Agricoltura a strada San Marco;

30. strada San Marco, nel tratto compreso tra viale Agricoltura a strada Fogliano San Marco;

31. via Castagneto;

32. via Valletta Fogliano, nel tratto compreso tra strada San Marco sino al termine del territorio del Comune di Vigevano;

33. via Valletta Fogliano, nel tratto compreso tra viale Agricoltura e il sottopasso ferroviario;

34. via Carrel;

35. strada Cascina Rometta, nel tratto compreso tra corso Madre Teresa di Calcutta e via Ceresio;

36. via Ceresio, nel tratto compreso tra corso Madre Teresa di Calcutta e via Strada Nuova;

37. via Tre Colombaie, nel tratto compreso tra l’intersezione con la rotatoria via Vallere/corso Fermi e strada Cascina Rometta;

38. strada Cavo Bogino