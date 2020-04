Coronavirus, i controlli dei carabinieri forestali

Uno imponente sforzo per assicurare la vigilanza negli ambiti territoriali di competenza. Nei giorni delle festività di Pasqua continua l’impegno dei carabinieri forestali coordinati dal Comando Regione Forestale Lombardia. Il personale dell’Arma vigilerà sul rischio di incendi boschivi i cui responsabili andranno incontro a sanzioni da 12 a 3.656 euro. Il controllo riguarderà anche il rispetto delle misure di contenimento della pandemia da Coronavirus in atto: vietato dunque il bird-watching, la raccolta di legna, la pratica di sci alpinismo, l’utilizzo delle biciclette in aree parco, la pesca e le escursioni. Un altro impegno riguarda il contrasto del bracconaggio e i controlli sugli animali in via di estinzione tutelati dalla convenzione di Washington e di specifica competenza dei cinque Nuclei Cities distribuiti in regione. Prosegue in montagna il monitoraggio del manto nevoso in fase di scioglimento e in pianura quello del corretto spandimento dei liquami, dell'utilizzo degli agrofarmaci e della corretta gestione dei rifiuti nelle aziende agricole e zootecniche. Fino al termine dell’emergenza sanitaria le 67 stazioni dei carabinieri forestali sorveglieranno il patrimonio naturalistico della regione.