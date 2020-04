Il campanilismo approda su Instagram

Goliardia e sfottò a colpi di storie su Instagram. Il campanilismo trasloca online con Game of Lombardy. Sfide ad eliminazione diretta, dove si contrappongono 16 territori. C'è anche la Lomellina, rappresentata dalla pagina "Orgoglio lomellino". Quest'ultima la gestisce un 23enne vigevanese, M. B. (una regola ferrea del gioco è quella di non rivelare la propria identità). Il primo match, online da lunedì 13 alle 15 fino allo stesso orario dell'indomani, è quello da far rizzare i capelli. «Sfideremo Pavia - conferma il capitano della Lomellina - e quindi abbiamo bisogno del supporto massimo per sbarazzarci, già al primo turno, dei rivali storici». Votare è semplice. Basta aprire da Instagram la pagina "Orgoglio Lombardo", quella degli organizzatori, e condividere le storie proposte sul proprio profilo privato. Vince chi ha avuto più voti e, di conseguenza, chi ha avuto più inventiva e senso dell'umorismo nel creare i suoi "meme". Per questo le storie devono essere più accattivanti possibile. Si va dalle prese in giro (bonarie...) fino ai propri punti di forza gastronomici o turistici. Ma la fantasia è incontenibile. Nella sfida tra Crema e Cremona di ieri, un altro derby - ha vinto Crema - proprio i cremaschi chiedevano: "Barbarossa, dove sei?». Battute che quasi mai sfociano nella volgarità. «Abbiamo contattato anche celebrità locali come la Miss Italia Carolina Stramare, "madre Natura" Sara Croce, la calciatrice Aurora Galli per coinvolgerle. Sarebbe un bel colpo se sposassero la causa». Per sbancare Game of Lombardy serve l'appoggio di tutti gli abitanti di Vigevano, Mortara, Mede, Garlasco, Robbio e dintorni.

Qui la pagina del gioco, qui quella di Orgoglio Lomellino.