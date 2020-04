Coronavirus, in Lombardia calano i contagi e i deceduti

Calano ancora, seppur in modo lento, i dati relativi al contagio da Coronavirus in Lombardia. Secondo i dati diffusi oggi dal vice-presidente Fabrizio Sala, i casi positivi sono complessivamente 54.048 (1.246 in più rispetto a ieri, ma in calo rispetto al riscontro precedente che era di + 1.388). A fronte di un leggero aumento dei ricoverati (11.877, +81) si registra un calo dei degenti in terapia intensiva (1.202, -34). Si riduce anche il numero dei decessi, 216 nelle ultime 24 ore rispetto ai 300 di ieri per un dato complessivo di 10.238. i guariti sono ad oggi complessivamente 16.280.

In Italia i malati in Italia secondo i dati diffusi dalla Protezione civile sono complessivamente 98.273 (+1.396), con un calo rispetto a ieri quando l'incremento era stato di 1.615. Le vittime sono in tutto 18.849 (+570), mentre i guariti salgono a 30.455 (+1.985). In isolamento al momento ci sono 66.534 persone