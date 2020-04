Coronavirus: il presidente del consiglio Conte estende il lockdown sino al 3 maggio

Il lockdown sarà esteso sino al prossimo 3 maggio. L'anticipazione delle scorse ore è stata confermata poco fa dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «E' stata una scelta difficile ma necessaria - ha detto il premier - Dobbiamo mantenere alta l'attenzione per non vanificare gli sforzi fatti sinora». Da martedì però potranno riaprire librerie, cartolerie, lavanderie e negozi di abbigliamento per bambini oltre ad alcune attività produttive il cui elenco è in fase di aggiornamento in questi minuti. Il manager Vittorio Colao, ex numero uno di Vodafone, è stato posto alla guida della "task-force" che di dovrà occupa della ricostruzione