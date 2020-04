Lombardia, mobilità aumentata, il vice-presidente Sala: «I controlli devono essere serrati»

Non diminuisce la mobilità in Lombardia: lo confermano i dati dell'ultima settimana comparati a quelli relativi ai sette giorni precedenti. Nella sola giornata di ieri, per il terzo giorno consecutivo, si è attestata al 40%, mentre la scorsa settimana si era rimasti intorno al 37-38%. Lo ha spiegato oggi il vice-presidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. Gli orari nei quali si registrano i picchi di spostamento sono quelli delle ore centrali della giornata e poi dalle 20 alle 23. Sala, che ha ricordato le difficoltà per rilevare questi dati, per la privacy ci si deve basare soltanto sugli spostamenti tra le varie celle telefoniche, ha rimarcato che «il distanziamento sociale rimane l'unica arma efficace per sconfiggere il virus». Sala ha anche auspicato un effettivo incremento dei controlli.