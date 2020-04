«Il virus è più debole quando non incontra tante persone: distanziamento fondamentale»

«Non dobbiamo abbassare l’attenzione, i dati non sono ancora stabili» ha detto l’assessore al Welfare Giulio Gallera durante la conferenza stampa di oggi (sabato), presentando i dati aggiornati. I tamponi processati sono 196302 (+9977). I positivi sono 57592 (+1544), i ricoverati non in terapia intensiva sono 12028 (+149), in terapia intensiva 1174 (-28). I decessi in Lombardia sono 10511 (+273), dato in crescita rispetto a ieri. In provincia di Pavia i positivi sono 3049 (+86). «In molti casi le persone che arrivano a essere ricoverate sono meno gravi di prima – riferisce l’assessore Gallera – Si è osservato che il virus quando non trova tante persone da contagiare è più debole. Se riusciremo a garantire questo distanziamento, il virus anche se continuerà a circolare nelle prossime settimane sarà meno forte».