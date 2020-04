Vigevano, mondo del basket in lutto: morto Paolo Gelo

È deceduto oggi (sabato) Paolo Gelo, molto conosciuto tra gli appassionati di basket della città. Ieri sera (venerdì) era deceduto il padre e, a distanza di poche ore, è venuto a mancare anche Paolo. Quarantasette anni, di Cassolnovo, Paolo da giorni si trovava ricoverato in terapia intensiva dopo che le sue condizioni si erano aggravate. «Paolo, che per tutti gli amici era “Paolone“, da qualche anno svolgeva l’incarico di addetto alla sicurezza all’ingresso del PalaBasletta durante le partite casalinghe della nostra squadra – fanno sapere dalla Nuova Pallacanestro Vigevano – Nonostante l’importanza del suo ruolo, che ha sempre svolto con professionalità, sapeva anche sdrammatizzare le situazioni più delicate con un sorriso. Dote che l’ha, fin da subito, fatto ben volere dai tifosi che lo hanno conosciuto in questi anni. Una perdita triste ed improvvisa che rende ancora più insopportabile per la nostra Famiglia questa emergenza senza precedenti». Cordoglio anche tra gli "Ultras Vigevano 07": «Ci mancherà un uomo dal sorriso contagioso come il suo».