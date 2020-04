Gambolò, partiti oggi i controlli con il drone

Sono già partiti i controlli straordinari durante le festività pasquali predisposti dall’amministrazione comunale di Gambolò al termine di un vertice che si è tenuto via Skype. «Da oggi (sabato), sia la città sia le frazioni saranno controllate anche utilizzando un drone – spiega il vicesindaco Antonello Galiani – Un tecnico specializzato, infatti, andrà in supporto al Comando di polizia locale. L’obiettivo non è sanzionare, ma evitare sovraffollamenti e situazioni anomale in questi giorni di Pasqua. Ci concentreremo molto sulle zone di campagne; temiamo che, con le belle giornate, in molti vadano in giro. Come amministratori, ci sentiamo responsabili e dobbiamo fare di tutto per garantire il rispetto delle disposizioni in vigore».