Coronavirus in Lombardia: meno ricoverati in terapia intensiva

I tamponi processati finora sono stati 205832 (+9530). I positivi in Regione sono 59052 (+1460), i ricoverati non in terapia intensiva sono 11969 (-57), in terapia intensiva 1176 (+2), i dimessi sono 35286 (+1405). I decessi in Regione sono 10621 (+110). In provincia di Pavia i positivi sono 3133 (+84). I dati esposti durante la conferenza stampa di oggi (domenica) confermano un trend evidenziato già da alcuni giorni: il numero dei ricoverati in terapia intensiva è in graduale diminuzione. Ieri (sabato) è stato registrato il 32% di mobilità in Regione; nell’ultima settimana è stato registrato un 2-3% di mobilità in più rispetto alla precedente.