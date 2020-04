Coronavirus, fuori casa per cercare oro nel Ticino: vigevanese multato

Non ha rispettato le restrizioni in vigore anti-coronavirus per andare a cercare oro nel Ticino. È con questa scusa, sicuramente una delle più originali registrate durante l’emergenza sanitaria, che un vigevanese di 52 anni ha provato ha giustificarsi di fronte agli agenti della polizia locale di Cerano (Novara), che lo hanno fermato sabato durante un controllo in una strada che porta al fiume. Una passione che ora rischia di costare cara al cercatore lomellino di pepite: le sanzioni per chi viola le disposizioni in vigore, infatti, vanno da un minimo di 400 euro a un massimo di 3mila.