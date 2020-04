Fermati con cocaina ed eroina: arrestati dopo aver aggredito gli agenti

L'emergenza coronavirus non ferma lo spaccio. Gli agenti del Commissariato di Vigevano hanno fermato venerdì sera, intorno alle 18,30, due giovani italiani, già noti alle forze dell'ordine, mentre passavano in auto nella zona dei Ronchi, alla frazione Sforzesca. I due hanno detto di stare andando a prendere due amici. Gli agenti della Volante, impegnati in attività investigativa, hanno deciso di appostarsi e attenderli mentre facevano ritorno verso Vigevano. Dopo circa 15 minuti i due giovani sono quindi stati nuovamente fermati: in auto con loro, però, c’erano anche due marocchini che, alla vista degli agenti, si sono messi a fuggire a piedi. Raggiunti e bloccati, i due marocchini hanno iniziato a colpire il personale di polizia con calci e pugni, mordendo anche un agente a una mano; l’agente ha riportato ferite giudicate guaribili in 15 giorni. Una volta bloccati e perquisiti sono stati trovati in loro possesso cocaina ed eroina e la somma di 2360 euro in contanti, denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio. I due marocchini sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente in concorso ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni aggravate. Durante l’udienza di convalida, sono stati condannati a un anno e un anno e due mesi; pena sospesa per entrambi.