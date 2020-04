Vigevano, in bici a comprare la droga: nei guai 20enne

Era andato nelle campagne di Ozzero ad acquistare un grammo di sostanza stupefacente. Gli agenti della polizia locale di Vigevano – che avevano predisposto un controllo congiunto con l’Esercito – hanno fermato il ragazzo, un 20enne di Vigevano, oggi pomeriggio (lunedì) in zona lungo Ticino Lido, mentre in sella alla sua bicicletta stava tornando in città. Di fronte alle forze dell’ordine, il giovane ha ammesso, anche un po’ spaventato, di aver acquistato poco prima circa un grammo di eroina. Al ragazzo è stato contestato l’illecito della detenzione di sostanze stupefacenti ed è stato sanzionato anche per aver violato le disposizioni in vigore per il Covid-19. Il 20enne era inoltre senza mascherina, e gli agenti gliene hanno fornita una al termine delle procedure di rito. Durante i controlli predisposti dal Comando di via San Giacomo nelle giornate di Pasqua e Pasquetta sono stati controllate oltre 80 persone: una decina le violazioni accertate, la maggior parte nella giornata di domenica. Un gruppo di nomadi è stato sanzionato per diverse violazioni, comprese alcune al codice della strada: viaggiavano, infatti, in 6 su un’auto omologata per 5 persone. In via degli Orti, sempre domenica, gli agenti hanno scoperto che era stata organizzata una grigliata condominiale, con persone che non avrebbero dovuto essere presenti, in violazione quindi alle regole in vigore per limitare il contagio.