Coronavirus, in Lombardia calano i nuovi casi e i degenti in terapia intensiva

Sono 1.012 i nuovi casi di contagio da Coronavirus accertati oggi in Lombardia, erano 1.262 ieri, cifra che porta il computo complessivo a quota 61.326. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.122, 21 in meno di ieri. Attualmente in ospedale per il Covid-19 ci sono 12.077 persone (+49) mentre i dimessi sono 743. Resta stabile il numero dei decessi, 241 (erano 280) nelle ultime 24 ore. I guariti sono 17.821 . “Siamo davanti a dati che si stanno consolidando – ha detto l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera – e possiamo pensare a riprendere una quotidianità che sarà diversa da prima. Le pandemie vanno ad ondate – ha aggiunto – e dovremo imparare a convivere con il virus”.

In Italia al momento si registra un calo dei ricoveri (28.011, 12 in meno rispetto a ieri) e dei degenti in terapia intensiva (3.186, -74). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 602 (erano 566 ieri) che portano il totale a 21.067. I guariti sono 37.130.