Vigevano, il Pd all'attacco: “Gestione inefficiente dalla polizia locale"

Pochi controlli e una gestione poco efficiente dei vertici. Il segretario cittadino del Pd, Alessio Bertucci, punta il dito sull’attività della polizia locale di Vigevano. «Da inizio marzo i controlli sono stati pochi, inferiori addirittura a quelli di centri a noi vicini e con popolazione decisamente minore – dice l’esponente del Pd – In numerosi casi gli accertamenti sono stati effettuati con l’ausilio di droni che anche la polizia locale di Vigevano ha in dotazione ma non utilizza perché nessuno dispone del patentino». L’altro aspetto ugualmente rilevante è quello della protezione dal rischio di contagio. «A pandemia già in corso – prosegue Bertucci – il personale è stato spesso costretto ad andare in servizio senza mascherine e guanti con il risultato che il Coronavirus ha colpito il 20% dei vigili. Solo dal 6 aprile sono state poste in essere tutte le misure di prevenzione previste. E’ inaccettabile che una grande città come Vigevano non disponga di un comandante del Corpo da quasi tre anni. L’amministrazione ha optato per la nomina di una nuova dirigente che ovviamente deve occuparsi anche di altri settori. E’ un dato di fatto che il personale debba essere gestito da un comandante vero e proprio, esperto sul campo e che sia in grado di dare direttive operative tempestive agli agenti. Siamo molto preoccupati – conclude il segretario cittadino del Pd – per una gestione inefficiente della polizia locale, che produce caos tra gli agenti e una percezione di sicurezza molto bassa nei cittadini».