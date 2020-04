Vigevano, militari dell'Acismom in supporto alla polizia locale

L’amministrazione comunale di Vigevano dispone da ieri della presenza di pattuglie di militari volontari appartenenti al Corpo militare dell’Associazione dei Cavalieri italiani del sovrano militare Ordine di Malta. Il Corpo Acismom è formato da personale ausiliario dell’esercito italiano specializzato in assistenza sanitaria e umanitaria, impiegato in modo particolare il caso di calamità o esigenze civili o militari di particolare gravità. «Le attività svolte sul nostro territorio – spiega il vice-sindaco Andrea Ceffa – saranno principalmente a supporto della polizia locale per i servizi di vigilanza del rispetto delle disposizioni governative sugli spostamenti e sul divieto di assembramenti. Un altro impiego sarà quello del controllo del territorio con l’ausilio dei droni che consentiranno di monitorare al meglio le zone della periferia». Il primo test in questo senso è in programma domani. Tra le altre attività previste ci sono la donazione e distribuzione di generi alimentari e medicinali, della gestione degli afflussi alle Poste e il controllo delle aree sensibili.