Gambolò, il Comune lo aveva aiutato mentre era in Cina: lui dona 400 mascherine

Aveva perso alcuni documenti proprio prima di partire per la Cina, dove doveva recarsi per lavoro. E, così, il signor Wu, cittadino cinese residente a Gambolò, si è rivolto al personale del Municipio. Grazie alla disponibilità degli impiegati dell’ufficio anagrafe, che gli hanno poi inviato la documentazione necessaria in Cina, ha potuto portare a termine i suoi impegni all’estero. E, per ricompensare il Comune, ha donato 400 mascherine che saranno distribuite ai cittadini. «Un bellissimo gesto» ha commentato il sindaco di Gambolò Antonio Costantino.