Incendio nelle campagne di Parona: a fuoco anche due veicoli

Le squadre dei vigili del fuoco, tre da Mortara e due da Vigevano, sono intervenute oggi pomeriggio (giovedì), intorno alle 16,20, per domare le fiamme che hanno avvolto due veicoli e un porticato in via della Miseria, a Parona. Il fumo era visibile anche a distanza di diversi chilometri. I vigili del fuoco, al termine dell’intervento, hanno messo in sicurezza l’area. In corso gli accertamenti per individuare le cause all'origine dell'incendio. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita.