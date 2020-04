È morto Luis Sepulveda, era ricoverato da febbraio per il Covid-19

Si è spento a 70 anni, in un ospedale delle Asturie dove era ricoverato da febbraio, dopo aver contratto il Covid-19. Lo scrittore Luis Sepúlveda era nato in Cile, Paese che aveva lasciato dopo il colpo di Stato di Pinochet, in seguito al quale fu arrestato e torturato. Viaggiò in America Latina e poi in Europa, dove si era stabilito in Spagna. Uno dei suoi libri più famosi è "Il vecchio che leggeva romanzi d'amore", il suo primo romanzo, pubblicato nel 1989. Amatissimo dai lettori italiani, tra le sue opere più importanti occorre citare "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare", "Il mondo alla fine del mondo", "Ultime notizie dal Sud". Nel 2014 ricevette il "Premio Internazionale alla Carriera" nell'ambito della rassegna letteraria di Vigevano.